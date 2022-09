Schwarzbach : Pakettransporter stoßen zusammen

An dieser Stelle kam es auf dem Hasselbecker Weg zum Unfall. Foto: RP/Polizei Mettmann

Schwarzbach Auf der Hasselbecker Straße kam es zu dem Unfall mit einem leicht Verletzten. An den beiden Fahrzeugen (jeweils ein Ford Transit) entstanden erhebliche Beschädigungen an der Front. So waren die beiden Klein-Lkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

(RP/kle) Im Schwarzbachtal ist es am vergangenen Mittwoch zu einem Frontalzusammenstoß zweier Transporter von Paketlieferdiensten gekommen. Hierbei wurde einer der Fahrer leicht verletzt, zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Dies war geschehen: Gegen 10.45 Uhr war ein 21-jähriger Mann in einem Lieferwagen eines Paketdienstes über die Hasselbecker Straße in Richtung Mettmanner Straße gefahren. In einer Linkskurve kam ihm auf der engen Spur und an einer recht schlecht einsehbaren Stelle ein anderer Pakettransporter entgegen, der von einem 24-Jährigen gefahren wurde.

Beide Männer gaben übereinstimmend an, dass sie nicht mehr ausweichen konnten, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei wurde der 21-jährige leicht verletzt, er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen (jeweils ein Ford Transit) entstanden erhebliche Beschädigungen an der Front.