Aufräumarbeiten dauern an : A44 bei Ratingen nach LKW-Unfall gesperrt

Aufräumarbeiten dauern an

In der Nacht zu Montag ist es auf der A44 bei Ratingen zu einem Unfall gekommen. Ein Lkw durchbrach aus bislang unbekannten Gründen eine Leitplanke und kam auf dem Mittelstreifen zum Stehen. Eine defekte Treibstoffleitung macht die Aufräumarbeiten schwierig.

Die Feuerwehr in Ratingen sichert in diesen Stunden den Schauplatz eines Lkw-Unfalls auf der A44. In der Nacht zu Montag war im Kreuz Ratingen Ost aus bislang unbekannter Ursache ein Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Dabei hatte er die Mittelleitplanke durchbrochen.