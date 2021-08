Schwarzbachtal : Mit Traktor verunglückt

Ratingen Der Landwirt wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Unfallklinik geflogen. Auch die Ratinger Feuerwehr war im Einsatz.

(RP) Am Donnerstagmorgen ist ein 52-jähriger Landwirt aus Ratingen gegen 9.51 Uhr auf seinem Trecker verunglückt. Er wurde schwer verletzt. Er war mit einem grünen Ackerschlepper der Marke John Deere MW2 auf dem Diepensieper Weg, bergabwärts aus Richtung Hasselbecker Straße kommend, unterwegs. Dabei geriet der im Frontlader mit Sand gefüllte Trecker nach links von der Fahrspur ab. Mit dem linken Vorderrad prallte der Traktor in die Ackerböschung. Hierdurch kippte der Ackerschlepper seitlich um und kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend auf dem Asphalt des Feldwegs zum Stillstand. Der Landwirt wurde in einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Unfallklinik geflogen. Auch die Ratinger Feuerwehr war im Einsatz.