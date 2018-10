Unfall auf der A 3

Ratingen Ost Der schwer verletzte 19-Jährige musste aus seinem Wagen befreit werden.

(RP) Am vergangenen Dienstagabend wurde der Feuerwehr gegen 20.33 Uhr auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Köln ein schwerer Unfall gemeldet, genau zwischen Ratingen Ost und Mettmann. Ein niederländischer Pkw war aus bislang ungeklärter Ursache in die Leitplanke gefahren.