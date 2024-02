Schwerer Unfall bei Ratingen Bergungsarbeiten nach Lkw-Unfall auf A3 dauern noch bis Mittag

„Die Bergung gestaltete sich durch die stark deformierten Fahrzeuge schwierig und zeitaufwendig. Die Einsatzkräfte alarmierten ein Bergungsunternehmen mit Kranwagen und verschiedenen Bergungsfahrzeugen. Die Arbeiten dauerten am Morgen noch an, die Polizei leitete den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei. Es kommt dennoch zu massiven Auswirkungen auf den Berufsverkehr. Zeitweise staute sich der Verkehr bis zum Kreuz Hilden, wer im Stau stand, brauchte rund eine Stunde länger.