Unfälle in Ratingen Süd und Tiefenbroich : Vier Verletzte auf der Knittkuhler Straße

Update Ratingen Eine Stunde Großeinsatz, dann waren vier Unfallopfer auf den Weg in Kliniken gebracht. Das ist die Bilanz eines schweren Unfalls auf der Knittkuhler Straße am Sonntag Morgen. Bei einem weiteren Unfall – bereits am Samstag – wurden zwei Erwachsene und ein Kind verletzt.

Bereits am Freitag war es in Tiefenbroich zu einem weiteren, schweren Unfall gekommen. Zwei Erwachsene und ein Kind erlitten leichte Verletzungen, den Blechschaden bezifferte die Polizei auf 20.000 Euro. Der Hergang: Ein 40-Jähriger Opel-Fahrer befuhr die Broichhofstraße in nördlicher Richtung. An der Einmündung Kaiserswerther Straße / Broichhoffstraße bog er bei Grünlicht nach links auf die Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Düsseldorf ab. Dabei wurde ihm - nach eigenen Angaben gegenüber der Polizei - schwarz vor Augen und er geriet in den Gegenverkehr, der verkehrsbedingt auf der Kaiserwerther Straße vor der Rotlicht zeigenden Ampel in Richtung Tiefenbroich stand. Dabei beschädigte er den Hyundai eines 43-jährigen und den Honda eines 30-Jährigen, überquerte den Grünstreifen und den parallel verlaufenden Gehweg, bevor er an einer Leitplanke am südlichen Fahrbahnrand zum Stehen kam. Hierbei wurde der 40-jährige, der 43-Jährige und dessen dreijähriger Sohn leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnten. Der 30-jährige und seine 53-Jährige Beifahrerin blieben unverletzt.