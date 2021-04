Ungewöhnliche Beute : Unbekannte stehlen vier Bienenstöcke samt Tieren

Breitscheid (RP) Unbekannte Täter haben in der Zeit 4. bis 11. April vier Bienenstöcke aus einem Naturschutzgebiet nahe der Straße „Hummelsbeck“ entwendet. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntag stellte ein 58-jähriger Besitzer von vier in einem Naturschutzgebiet in Breitscheid aufgestellten Bienenvölkern fest, dass seine Bienenstöcke mitsamt den Bienenvölkern entwendet worden sind. Er informierte die Polizei, welche erste Ermittlungs- und Spurensicherungsmaßnahmen sowie eine Strafanzeige wegen Diebstahl einleitete.