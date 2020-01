Dreister Einbrecher : Homberg: Unbekannter stiehlt Schlüssel und Auto

Homberg (RP) Am Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter bei einem Einbruch in ein Haus an der Dorfstraße einen Skoda Octavia entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das war geschehen: Gegen 19.30 Uhr hatte der Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Einfamilienhauses an der Dorfstraße aufgehebelt und sich somit gewaltsam Zugang in das Haus verschafft. Er durchsuchte das Erdgeschoss nach Wertgegenständen und versuchte auch, einen Tresor aufzustemmen, was jedoch misslang. Anschließend zog er den Tresor durch die Wohnung.

Dabei verursachte er einen solchen Lärm, dass die Bewohner des Hauses, die sich im oberen Teil des Hauses befunden hatten, aufmerksam wurden.

Als die Bewohner nach dem Rechten schauten, konnten sie jedoch keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Allerdings stellten sie fest, dass ihre Autoschlüssel entwendet worden waren und der Einbrecher offensichtlich gerade mit ihrem Skoda Octavia geflüchtet war.

Anschließend meldeten die Bewohner des Hauses den Einbruch samt Fahrzeugdiebstahl der Polizei, die sofort nach dem Wagen und dem Einbrecher fahndete.

Bei ersten Ermittlungen vor Ort trafen sie auch auf eine Zeugin, die kurz nach 19.30 Uhr den gestohlenen Octavia aus der Einfahrt der Geschädigten beobachtet hatte. Sie beschrieb den Fahrer wie folgt: männlich, etwa 45 Jahre alt, kurze, schwarze Haare, auffällig „längliches“ Gesicht, südländisches Erscheinungsbild.