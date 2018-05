Ratingen : Unbekannte stehlen Wohnmobil in West

Ratingen WEST (RP) Am vergangenen Samstag verschwand zwischen 10 und 22.45 Uhr von einem Garagenvorplatz an der August-Wendel-Straße in Ratingen West ein dort verschlossen geparktes Wohnmobil auf Fiat-Ducato-Basis samt Inventar. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe das blaue Wohnmobil Typ K250 L/R07 öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem blauen Freizeitmobil mit dem amtlichen Kennzeichen ME-RA 710, welches am Heck einen auffälligen, bunten Peace-Aufkleber trägt. Der aktuelle Zeitwert des nur zwei Jahre alten Fahrzeugs wird mit 50.000 Euro angegeben. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis.

Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.



Polizei ermittelt : Wohnmobil in Neuss gestohlen

zurück

weiter

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Fiat Ducato Wohnmobils, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen.

(RP)