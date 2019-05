Ratingen : Unbekannte legen Feuer bei Rot-Weiß Lintorf

Zwei Müllbehälter waren am späten Montagabend vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Niemand wurde verletzt.

(RP/kle) Zwei vorsätzlich in Brand gesetzte Müllbehälter haben am späten Montagabend für einen Großeinsatz auf der Anlage von Rot-Weiß Lintorf auf der Jahnstraße gesorgt. Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei geht man davon aus, dass das Feuer in Müllbehältern, die in Umkleidekabinen waren, nahezu zeitgleich von einem oder mehreren Tätern gelegt wurde. Die Kriminalpolizei hat entsprechende Ermittlungen in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Sachdienliche Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen.