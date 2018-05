Homberg : Unbekannte brechen in Gärtnerei ein

Homberg Der erste Versuch scheiterte: Um in eine Gärtnerei an der Brachter Straße in Homberg einzubrechen, versuchten Unbekannte zunächst, eine Zugangstür aufzuhebeln. Als dieses Vorhaben misslang, warfen sie eine Fensterscheibe ein und drangen so in einen Büroraum des Objektes ein, den sie dann nach Wertsachen durchwühlten. Angaben zu erbeuteten Gegenständen liegen bisher noch nicht vor. Der Einbruch ereignete sich in dem Zeitraum von Samstag, 14 Uhr, bis Montag, 7 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall einer aktuellen Tat wählen Sie die 110, rät die Polizei.

(RP)