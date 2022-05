Ratingen West  : Radarmessgerät in West angezündet

Radarmessgerät in West angezündet

Ratingen West Unbekannte haben das Gerät mit Benzin übergossen.

(RP/kle) Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Freitag ein in Ratingen West aufgestelltes mobiles Radarmessgerät angezündet.

Die Polizei hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung eingeleitet. Das war geschehen: Gegen 22 Uhr bemerkten mehrere Zeugen hohe Flammen an einem mobilen Radarmessgerät der Kreisverwaltung Mettmann, das an der Straße Halbenkamp auf Höhe der Hausnummer 62 aufgestellt worden war. Sie alarmierten umgehend die Einsatzkräfte.

Die Feuerwehr war schnell am Ort und konnte das Feuer umgehend löschen, sodass ein Übergreifen auf umliegende Gebäude und Autos verhindert werden konnte. Verletzt wurde durch den Brand niemand.

Die Polizei in Ratingen bittet um Hinweise: Wer hat gegen 22 Uhr ungewöhnliche Beobachtungen am Brandort gemacht und kann Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen geben? Die Polizeiwache in Ratingen ist jederzeit unter der Telefonnummer 02102/9981-6210 erreichbar.