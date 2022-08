Kommentar : Vielfalt ist Programm: Jeder kann dazulernen 

Der Seniorentag ist das Spiegelbild einer Philosophie: mitmachen, sich einbringen, helfen, Projekte vorantreiben. Die Organisatoren haben ganze Arbeit geleistet

Wer heute noch behauptet, Senioren gehörten zum alten Eisen, der muss sich in Grund und Boden schämen. Denn die Bürger jenseits der 60 sind aktiver denn je, haben ihren festen Platz in der Stadtgesellschaft. Der Seniorenrat, früher gern abgetan als unnützes Beiboot der parlamentarischen Flotte, hat seinen festen Platz in der Politik gefunden, sagt klar und deutlich, wo der Schuh drückt.