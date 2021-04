Ratingen : Patrick Anders leitet nun Interimsdezernat

Ratingen Der CDU-Chef übernimmt das Steuwe-Dezernat. Hintergrund: Rolf Steuwe, bisher zuständig für das Dezernat I und Erster Beigeordneter, ist in den Ruhestand gegangen.

Jetzt steht es auch auf der Homepage der Stadt ganz offiziell. Patrick Anders fungiert nun als Leiter des Interimsdezernates (Dezernat I), das folgende Bereiche umfasst: Bürger- und Rechtsamt, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbüro, Standesamtswesen, Rechtsangelegenheiten, Amt für Kultur und Tourismus sowie Volkshochschule. Im Organigramm des Verwaltungsvorstandes hat man mit Blick auf die Dezernate einige Umverteilungen vorgenommen, um vorläufige Zuständigkeitslücken erst gar nicht entstehen zu lassen. Hintergrund: Rolf Steuwe, bisher zuständig für das Dezernat I und Erster Beigeordneter, ist in den Ruhestand gegangen. Interessant ist, dass Anders nun dieses Dezernat I leitet. Die BU sah darin ein klares Zeichen für einen weiteren Karriereschritt des jungen Juristen. Der betonte, dass er seine bisherigen und seine neuen Aufgaben so gut und so gewissenhaft wie möglich bewältigen will (die RP berichtete bereits).