Heiligenhaus : Velberter Straße: Ärger um geplanten Blitzer

Heiligenhaus Der Kreis will auf der Velberter Straße einen Blitzer installieren. Dafür müsste eine Linde weichen. Der zuständige Fachausschuss der Stadt will das nicht. Geplante Fäll-Aktionen sorgen stets für Unmut.

Um eine ausreichende Messlänge für die Geschwindigkeitsüberwachung zu erreichen, sei auf der gegenüberliegenden Straßenseite dafür nun die Fällung einer Linde erforderlich. Der Baum, so heißt es in der Vorlage, habe einen Stammdurchmesser von 40 bis 50 Zentimetern und sei aufgrund einer zu kleinen Baumscheibe außerdem bereits Verursacher von Schäden am Gehweg und an den Bordsteinen. Trotzdem hat sich der der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz in seiner letzten Sitzung einstimmig gegen die Baumentnahme und für den Erhalt ausgesprochen. Und das sei, wie Manfred Gries von der CDU deutlich macht, ausdrücklich keine Entscheidung gegen die Sicherheit der Schulkinder, „wir stimmen nicht zu, weil wir die technische Möglichkeit für einen alternativen Standort sehen.“

Deshalb sollen nun – auf Antrag der UHB, ebenfalls einstimmig verabschiedet – Vorratsflächen mit entsprechender Bepflanzung im Stadtgebiet vorgehalten werden. „Der Kauf entsprechend bereits vorgezogener Bäume ist sehr kostspielig, so dass es nach Ansicht der UHB der bessere Weg ist, auf von der Verwaltung ausgesuchten Flächen Pflanzungen vorzunehmen“, heißt es dazu im Antrag. Für die Fällung der Linde an der Velberter Straße sieht der Kreis an diesem Standort ganz klar eine Notwendigkeit, sagt der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein. „Man kann das dort auch mit einer mobilen Messung machen, nur nicht so gut“, temporäre Messungen wären demnach möglich, hätten aber, so zitiert Sauerwein den Kreis, keinen dauerhaften Erfolgswert. Zumal der Kreis auch nur über eine begrenzte Zahl an mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten verfüge. „Mobile Blitzer werden angekündigt, da ist der Nutzen für die Einzelstandorte relativ gering. Das kann ich nachvollziehen. Es erschließt sich mir aber nicht, warum man den Blitzer nicht einfach zwei Meter weiter aufbaut, wo kein Baum steht“, moniert Wahl-Fraktionschef Stefan Okon. Möglicherweise weil dann wieder zügig nach dem Blitzer aufs Gas gegangen werde und damit noch sehr nah am Schulgelände wieder beschleunigt wird, vermutet Sauerwein. Hält der Kreis am exakten Standort fest, dann wird dieser Baum wohl noch einmal auf der Tagesordnungsliste des Ausschusses landen.