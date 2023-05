Wirtschaft in Niederberg Wie Unternehmen ihre Lage einschätzen

Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist der Leitgedanke, den die Planer in Heiligenhaus für das letzte große ausgewiesene Gewerbegebiet der Stadt verfolgen. Ablesbar wir das beispielhaft daran, dass ein Rechenzentrum auf der grünen Wiese entstehen wird – eine Premiere nicht nur für die Stadt. Und es gibt ein zweites, dickes Brett zu bohren: Gestaltung des Einzelhandels in der Stadt. Ein Konzept liegt vor, gebraucht wird ein langer Atem. Vor diesem Hintergrund bekommen aktuell erfragte Daten für Heiligenhaus ein besonderes Gewicht. Zwar geht es in den turnusmäßigen Umfragen um die Großwetterlage, doch dürften Vermarkter von Gewerbeflächen wie Einzelhändler vor Ort die Entwicklung ihrer Geschäftsfelder genau beobachten.