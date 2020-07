Ratinger Wirtschaft : Firmen: Langer Weg aus dem Corona-Tal

Ratingen Der Unternehmensverband Ratingen hat eine Sonderumfrage gestartet. Die Erwartungen sind gedämpft. Positiv hervorzuheben ist, dass diese schwierige Lage nur zum kleineren Teil zum Abbau von Mitarbeitern geführt hat. Während drei Prozent der Unternehmen ihr Personal sogar noch aufgestockt haben, musste ein Drittel der Unternehmen die Mitarbeiterzahl reduzieren.

„Dieses Ergebnis hat uns schon ein wenig überrascht“, sagt Olaf Tünkers, Vorstandsvorsitzender des Verbands. „Mit einem Wiederaufleben des Geschäfts in Form eines V rechnen also nur wenige Unternehmer, der Großteil geht von einem längeren Tal aus“, so Tünkers. Positiv festzuhalten sei, dass die Unternehmen offensichtlich unter allen Umständen ihre Beschäftigten in Arbeit halten wollen. Während 56 Prozent von einem unveränderten Mitarbeiterstamm auf Jahressicht ausgehen, fürchten lediglich 28 Prozent, dass ein Stellenabbau zukünftig notwendig sein wird. Die gute Nachricht: Rund 15 Prozent der befragten Unternehmer meinen, dass sie auf Jahressicht zusätzliche Mitarbeiter eingestellt haben werden.