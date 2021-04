Ratingen : Werkstätten mit niedrigen Infektionszahlen

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat im April unter den 44 Werkstätten für behinderte Menschen im Rheinland eine Umfrage gemacht, so auch in Ratingen. Foto: dpa/Felix Frieler

Ratingen Umfrage: Die Einrichtungen für behinderte Menschen sind mit Blick auf die Pandemie gut aufgestellt.

(RP/kle) Die Werkstätten für behinderte Menschen im Rheinland, zu denen auch die Einrichtungen in Ratingen gehören, sind nach wie vor gut im Umgang mit der Corona-Pandemie aufgestellt. Das belegen die Zahlen einer erneuten Umfrage des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) im April unter den 44 Werkstätten für behinderte Menschen im Rheinland. Fast 84 Prozent (28.600) der rund 34.000 beschäftigten Menschen mit Behinderung nutzten Mitte April das Teilhabeangebot der Werkstätten in den regulären Betriebsstätten, in der eigenen Wohnung oder in ihrer Wohneinrichtung (Januar 2021: rund 82 Prozent).