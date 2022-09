Ratingen : Umbauarbeiten in Cromford

Ratingen Die Dauerausstellung im Industriemuseum wird neu ausgerichtet. Die in die Jahre gekommenen Podeste, auf denen die Vorspinnmaschinen in der ersten Etage der Fabrik vorgeführt werden, sollen ersetzt werden. Die massiven Stahlplatten wurden bereits entfernt.

(RP/kle) Es tut sich was in der Textilfabrik Cromford. In dem Schauplatz des LVR-Industriemuseums wird tatkräftig an der Neuausrichtung der Dauerausstellung gearbeitet. Die neue Ausstellung wird aktuelle Forschungsergebnisse und gesellschaftliche Entwicklungen sowie Debatten berücksichtigen. Anlässlich des Kunst-Projekts „Futur 21“ wurde im Frühjahr dieses Jahres bereits in der Dauerausstellung die interaktive Medienwand „Baumwollgeschichten“ aufgestellt.