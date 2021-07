Grundschule St. Suitbertus ist zur Kita umgebaut : Ringtausch macht Umbau-Träume möglich

Alter Schulflur neu genutzt: Der Essbereich mit Blick auf St Suitbertus. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Drinnen wie draußen ist die ehemalige Grundschule St. Suitbertus kaum wiederzuerkennen. Sie ist komplett umgebaut zur neuen Caritas-Kita. Die Pläne der Stadt reichen noch weiter.

Für Thomas Langmesser war es beinahe eine Rückreise in die Familiengeschichte: „Meine Mutter, meine Tochter, ich selbst, wir alle sind hier zur Schule gegangen.“ Dieses „Hier“ bezeichnete die ehemalige Volks-, dann Grundschule St. Suitbertus. Seit dem Umzug der Grundschüler in die Ex-Hauptschule (dann Ex-Privatschule) Am Sportfeld war mitten in der Stadt Raum für neue Pläne. Und der wurde genutzt, mit hohem Aufwand. Entsprechend groß war der offizielle Andrang gestern bei einer Projektpräsentation an der Wülfrather Straße, die bei laufendem Kita-Betrieb erstaunliche Details zu bieten hatte. Auch solche, die man selbst angesichts einer städtischen Investtionssumme im „hohem sechsstelligen Bereich“ (So der Beigeordnete Björn Kerkmann) nicht unbedingt hätte erwarten müssen.

Kein Wunder also: Zufriedene Gesichter auch an der Spitze der Kreis-Caritas. Die ist Kita-Träger und Mieter an der Wülfrather Straße. Nicht nur, weil das Architektenbüro Heiermann aus einem lang gezogenen Flachdach eine riesige Dachterrasse gemacht hat. Und auch nicht nur, weil von dieser Terrasse aus bald eine Brücke in den Pfarrgarten von St. Suitbertus führen wird. Denn zu den notwendigen Kitapapieren gehört auch auch Vertrag mit der Gemeinde, der die Nutzung sichert. Wo die Brücke hin soll, tut es derzeit noch eine behelfs- aber vorschriftsmäßige Treppe.

INFO Caritas-Aufgaben in der Stadt Geschichte: Die Caritasgesellschaft Heiligenhaus ist seit 2017 nicht mehr selbstständig. Sie fusionierte mit der Kreis-Caritas. Der Verband betreibt in Heiligenhaus ein Seniorenheim, den Ludgerustreff und drei Kitas.

Die drei Kindergruppen, zwei davon für Drei- bis Sechsjährige, eine für Zwei- bis Sechsjährige, mussten sich kaum umgewöhnen, was die Lage ihrer Kita angeht. Sie waren zuvor in der Caritas-Kita am nahen Südring untergebracht. In einem Bau, der seinerseits schwer in die Jahre gekommen war, wie Klaus Faulhaber-Birghan erläuterte. Übergangsweise will man den nun für die Nonnenbrucher Kita-Kinder nutzen, für die wiederum neuer Raum geschaffen wird. Der zuständige Caitas-Bereichsleiter betonte den pädagogischen Nutzen des Umbau-Konzepts. „Hier geht gruppenübergreifende Pädagogik, es gibt unter anderem eine Werk- und einen Rollenspielraum.“ Dazu ein Bistro nebst Küchen-Maßanfertigung auf Kinderaugenhöhe. Auch das kein Luxus, sondern Plan: In den Gruppenräumen braucht nicht mehr gegessen werden, das schafft Platz.

Noch ein Clou: Das alte Lehrerzimmer mit seiner bogenförmigen Fensterfront ist nun Bewegungsraum. Auch hier haben die Architekten in Sachen Sicherheit und Nutzbarkeit viele Ideen umgesetzt. „Das ganze Gebäude hat ja von außen speziell durch diesen Raum stadtprägenden Charakter“, sagt Langmesser. Und so gibt es noch den Zusatzplan, im Untergeschoss dereinst einen Bürgersaal einzurichten.