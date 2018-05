Serie In Niederberg Geboren: Ultraschall bietet Sicherheit vor der Geburt

Ratingen Die pränatale Diagnostik beinhaltet verschiedene Untersuchungen während der Schwangerschaft.

NIEDERBERG Wer in Deutschland schwanger ist, kann sich glücklich schätzen. "In kaum einem anderen Land der Welt ist die Versorgungssicherheit für Schwangere so hoch wie bei uns", sagt Dr. Gerd Degoutrie, Chefarzt der Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Helios Klinikum Niederberg in Velbert und Experte für pränatale Diagnostik, also für die verschiedenen modernen Untersuchungen während einer Schwangerschaft.