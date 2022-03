Ratingen : Zur Ruhe kommen nach langer Flucht

Ratingen 17 Tage lang war eine dreiköpfige ukrainische Familie auf der Flucht. Seit ein paar Tagen ist sie in Linnep untergekommen. Pfarrer Matthias Weber-Ritzkowsky koordiniert die Hilfsangebote in Breitscheid.

Seit einigen Tagen steht das Telefon bei Matthias Weber-Ritzkowsky nicht mehr still. Vor rund 14 Tagen fasste der Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Linnep den Entschluss, eine leerstehende Wohnung als Unterkunft für Geflüchtete anzubieten. Es dauerte nur wenige Tage, bis sich die Stadt Ratingen meldete und eine dreiköpfige Familie (Großmutter, Mutter, Kind) ankündigte. Seitdem ist in Linnep alles anders.

Mit dem Telefonat begann für Weber-Ritzkowsky ein Organisationsmarathon. „Die Wohnung war ja komplett leer“, so der Pfarrer. Innerhalb weniger Stunden mussten Betten her, Matratzen, Schränke, Möbel. Über Facebook bat Weber-Ritzkowsky die Breitscheider Bürger um Unterstützung. Vom Ergebnis ist er noch immer beeindruckt: „Innerhalb von eineinhalb Stunden hatten wir alles beisammen.“

Suche Da mit weiteren Menschen aus der Ukraine gerechnet wird, sucht die Gemeinde in Linnep zur Zeit Dolmetscher. So schnell wie möglich sollen Deutschkurse organisiert werden. Dringend benötigt wird weiterer Wohnraum. Gästezimmer sieht Pfarrer Matthias Weber-Ritzkowsky nur als Zwischenlösung: „Die Menschen brauchen Raum, wo sie sich zurückziehen können. Sie müssen zur Ruhe kommen.“

Seit rund einer Woche hat die ukrainische Familie jetzt vorübergehend Zuflucht in Ratingen gefunden. Rund 17 Tage hat ihre Odyssee gedauert. Das Wichtigste: „Sie mussten erst einmal zur Ruhe kommen“, so Weber-Ritzkowsky.

Krieg in der Ukraine : Keine Kapitulation – Kampf um Mariupol dauert an

Die Familie stammt aus Kiew. Mehrere Tage brachte sie sich dort im Keller ihres Wohnhauses vor Luftangriffen in Sicherheit. Dann fasste sie den Entschluss, die Stadt zu verlassen und kam zunächst in einem Vorort von Kiew unter. Als die russischen Truppen näher rückten, erwischten die drei in letzter Minute einen Zug, der sie nach Polen brachte. Wenige Stunden später war der Vorort umstellt. Eine Flucht wäre nicht mehr möglich gewesen. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem polnischen Camp ging es über Berlin weiter nach Ratingen.