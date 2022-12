Weihnachten in der Fremde Ukrainische Kinder schmücken Baum vor Ratinger Rathaus

Für die Menschen aus der Ukraine wird dies das erste Weihnachtsfest in der Fremde sein. Mitgebrachte Fotos und Texte Dass dabei Wehmut aufkommt, ist klar und wird schnell erkennbar, wenn man ihre Botschaften betrachtet. Sie haben am Dienstag ein langes Band mit laminierten Fotos und kurzen Texten mitgebracht und an den Ratinger Weihnachtsbaum gehängt. Die Fotos zeigen einerseits ukrainische Städte, aus denen die Menschen geflüchtet sind. „Odessa, in dieser Stadt habe ich gelernt, mich zu freuen.“ Oder „Kiew, in dieser Stadt habe ich gelernt, zielstrebig zu sein.“ Oder „Kharkov, in dieser Stadt habe ich alles lieben gelernt, was mich umgibt.“ Und dazwischen dann ein Foto von Ratingen und der Satz: „Ich bin sicher in dieser Stadt.“