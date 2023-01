Große Aktion in Heiligenhaus „Heljens hilft Ukraine“ bereitet Transport vor

Grund genug für Heljens hilft Ukraine, so schnell wie möglich einen weiteren Transport – den insgesamt siebten – mit Hilfsgütern auf den Weg in den Osten zu bringen. Mitte Februar wird der vom Autohaus Croll & Sondermann erneut zur Verfügung gestellte Kleintransporter zum zweiten Mal direkt in die Ukraine fahren. „Die in den ersten Kriegsmonaten in Polen als Umschlagsplatz genutzte Lagerhalle steht nicht mehr zur Verfügung“, erläutert Andreas Holthaus von „Heljens hilft Ukraine“ und ergänzt „Durch die direkten Lieferungen wissen wir jetzt aber auch noch besser, was genau benötigt wird.“ Natürlich soll der Transporter auch diesmal wieder bis unter das Dach befüllt werden mit denjenigen Hilfsgütern, die am dringendsten benötigt werden. Hierzu bittet Heljens hilft Ukraine erneut um Mithilfe.