Projekt aus Heiligenhaus Ukrainehilfe weitet Arbeit aus

So sieht konkrete Hilfe für die notleidenden und kriegsgequälten Menschen in der Ukraine im Detail aus: Kirchengemeinden starten eine Konservendosen-Aktion. Die Firma Funke Arbeitsbekleidung stellt 100 fabrikneue Arbeitsjacken (B-Ware) und zugehörige Handschuhe zur Verfügung. Für 1000 Euro Spendengelder konnte für den jüngsten Transport medizinisches Verbrauchsmaterial angeschafft werden. „Nach unseren Maßstäben handelt es sich hier um Alltagsbedarf, wie Infusionsschläuche oder Katheter, aber auch daran fehlt es in der Ukraine“, sagt Jan Heinisch. Als Vorsitzender des Stadtmarketings ist er seit Kriegsbeginn engstens vernetzt mit dem Verein „Heljens hilft Ukraine“.