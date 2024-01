Heiligenhaus Ukrainehilfe bereitet sich auf das dritte Jahr vor

Schon am Tag des Kriegsausbruchs setzte die Stadt stilistisch ein Zeichen. Die für diesen Tag eingeladenen Karnevalisten wurden am 24. Februar 2022 zwar empfangen. Doch schlugen Gastgeber wie Gäste nur sehr leise Töne an. Niemandem in der kleinen Runde stand der Sinn nach irgendwelchen Formen von Ausgelassenheit. Nur wenige Tage später begann in der Stadt ein kleiner Kreis, über Hilfsmöglichkeiten in Richtung Ukraine nachzudenken. Und man hielt sich nicht lange bei der Theorie auf. Das seither entstandene Netzwerk ist weiter aktiv, „Heljens hilft Ukraine“ geht als Verein in das dritte Jahr des russischen Angríffskriegs gegen die Ukraine.