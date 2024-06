Hunde an die Leine - und Experten raten zu Vorsicht Uhus lassen sich wieder am südlichen Stadtrand nieder

Die Sicherheitsmaßnahme dient sozusagen allen Beteiligten. Zum einen geht es um den Vogelschutz. Nicht minder wichtig ist aber, dass auch Spaziergänger, besonders Hundehalter, in dem Gelände besondere Vorsicht alten lassen. Silke Thus rät. „Hunde auf jeden Fall angeleint lassen, am besten gar nicht in die Nähe der Uhus kommen. Denn diese Greifvögel können ziemlich wehrhaft sein.“ Das ist auch der Grund, warum sie dem Uhu auch bei Bodenfütterung durch die Uhu-Eltern gute Chancen einräumt. „Auch streunenden Katzen zum Beispiel könnte allzu naher Uhu-Kontakt schlecht bekommen.“ Eine seltene Spezies ist der Uhu für Heiligenhaus übrigens nicht. Nur ist sein altangestammtes Habitat der alte Steinbruch in Hofermühle.