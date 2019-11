Komödie im Stadttheater : UFA-Klassiker kommt auf die Bühne

Im Stadttheater sind „Die Drei von der Tankstelle“ zu sehen.

Deutschland in den späten 1920er Jahren: Die drei dynamischen jungen Lebemänner Willi, Hans und Kurt stehen vor dem finanziellen Bankrott. Kein Job, kein Geld, alles verloren. Aus der Not heraus gründen sie ein eigenes Unternehmen, die berühmte Tankstelle. Doch da kommt ihnen die hübsche Lilian in die Quere. Die Produktionen des Filmtheaters sind komplett – von Bühnenbild bis zu Kostüm und Maske – in Schwarz-Weiß-Ästhetik eines alten Films gehalten. Mit einer gehörigen Portion Nostalgie kommen die Stücke somit gänzlich ohne „Farbe“ aus.