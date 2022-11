Ausstellung in Ratingen Uecker und Kmoth zeigen das Wechselspiel von Licht und Schatten

Günther Uecker (geboren am 13. März 1930 in Wendorf, Pommern) ist einer der bedeutendsten, noch lebenden deutschen Maler und Objektkünstler. Internationalen Ruhm erlangte er vor allem mit seinen reliefartigen Nagelbildern und Prägedrucken. 1961 wurde Uecker Mitglied in der von Heinz Mack und Otto Piene gegründeten Künstlergruppe Zero, woraufhin er sich auch der kinetischen Lichtkunst zuwandte. Im Dezember 2008 war Uecker Mitbegründer der Stiftung Zero foundation. Im Oktober 2015 hat er den Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten.