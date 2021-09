Ratingen : Voisweg-Projekt steht vor dem Aus

Ratingen Bürgermeister Klaus Pesch will sich auf Innenstadt-Pläne konzentrieren.

Diese Nachricht ist politisch auf jeden Fall ein Kracher. Denn es hatte sich vor allem bei den Anwohnern heftiger Widerstand gegen dieses Projekt mit 34 neuen Wohnungen formiert, das ein funktionierendes Ökosystem zerstören würde, so die Befürchtung. Pesch betonte gegenüber der RP, dass man sich planungstechnisch vor allem auf das große Innenstadt-Projekt an der Tumstraße/Kirchgasse konzentrieren wolle. Das Interesse an dem Projekt sei groß, jedoch gelte es noch, ein dickes Prüf- und Arbeitspaket zu bewältigen, bevor „wir etwas dazu sagen können, was wo geht oder gehen könnte und was nicht“.

Dafür müsste zunächst der notwendige Grunderwerb gelingen, der durchaus nicht in leicht zu erreichender Griffnähe sei, meinte er. Das alles werde – so oder so – mehrere Jahre sehr zeitaufwändiger Vorarbeiten in der Abteilung Stadtentwässerung erfordern. Es würde also gar keinen Sinn machen, die Planungskapazitäten der Bauleitplanung hierauf zu konzentrieren, anstatt diese in den vorgenannten überaus wichtigen, definitiv vorrangigen Planungsgroßprojekten der Innenstadt zu bündeln. Ohne die Herstellung einer funktionierenden Niederschlagsentwässerung würde eine Bauleitplanung am Voisweg im Ergebnis also ins Leere laufen, erklärte der Bürgermeister, der verriet, dass man an einem weiteren Innenstadt-Projekt intensiv arbeite. Einzelheiten dazu sollen demnächst folgen.