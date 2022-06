Ratinger Winterbrauchtum : Ratinger Karnevalschef tritt zurück

Ratingen Aus privaten Gründen hat Peter Hense sein Amt aufgegeben. David Uhr ist sein Nachfolger.

(kle) Paukenschlag mitten in der sessionsfreien Zeit: Aus privaten Gründen, so verkündete Peter Hense sichtlich bewegt auf der Jahreshauptversammlung des Karnevalsauschusses (KA), könne er das Amt des 1. Vorsitzenden und auch des 2. Pressereferenten nicht länger ausüben.

Der 2. Vorsitzende David Uhr dankte Hense im Spiegelsaal des Ratinger Brauhauses für sein Engagement und sprach sein Bedauern mit Blick auf diese Entscheidung aus. Die Mitglieder brachten Hense stehenden Ovationen dar. Es standen auch die Wahlen der 2. Vorstandsgarnitur an. Hierbei wurden alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Einzig das Amt des 2. Pressereferenten war durch den Rücktritt Henses vakant geworden und wird künftig von Stephan Raithel, der sich bisher bereits um den Internetauftritt des KA gekümmert hatte, übernommen. Uhr wurde schließlich zum neuen 1. Vorsitzenden gewählt. Er hatte damit den Platz als 2. Vorsitzender für Katrin Hofmann frei gemacht. Hofmann dürfte vielen Ratingern als langjährige Hoppeditzin bestens bekannt sein. Als neue Beisitzer wurden Roland Adena und Petra Czekalla gewählt.

Am Ende der Veranstaltung sagte der neu gewählte 1. Vorsitzende: „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, gleichwohl aber habe ich großen Respekt vor dem, was Peter Hense als mein Vorgänger geleistet hat. Ich bin mir bewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird, aber ich nehme die Herausforderung gerne an.“

In den nächsten Tagen und Wochen wird er zusammen mit den Vorstandskollegen sein Konzept ausarbeiten und die Vorbereitungen auf die bevorstehende Session weiterführen.

Das für die Session 2022 gekürte Prinzenpaar Christian I. und Tina I. wird auch für die Session 2023 das Ratinger Prinzenpaar sein. Schließlich hatten sich Beide so auf die Session gefreut, auch wenn von vorneherein nicht klar war, was unter den damals aktuellen Pandemiebedingungen möglich sein wird.

So sind alle Beteiligten zuversichtlich, dass es in der kommenden Session wieder einen Karneval geben wird, bei dem alle unbeschwert unter dem Motto „Jeck is back, mer sin wider do!“ feiern können.