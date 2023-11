Kleine Anfrage FDP: Grundschulklassen auch im Kreis überfüllt

Aus der Antwort der Landesregierung geht hervor, dass die geschilderte Problematik überfüllter Grundschulklassen nicht vor dem Kreis Mettmann Halt macht. So verfügte hier eine durchschnittliche Grundschulklasse 2021 über eine Klassenstärke von 23,7 Kindern. Hinzu kommt, dass sich flächendeckend die Klassen an der überwiegenden Mehrheit der Grundschulen im Kreis Mettmann zum Schuljahr 2022/2023 vergrößert haben. Zum Stichtag der Erhebung am 1. Dezember 2022 fasste die durchschnittliche Grundschulklasse im Kreis 24 Kinder. Zudem legt die Antwort der Landesregierung offen, dass die Personaldeckung an der Mehrheit der Grundschulen im Kreis Mettmann sowohl in den Jahren 2021 und 2022 unterhalb der Sollnorm liegt.