Verkehr der Zukunft Idee: U 81 bis Heiligenhaus verlängern

So sieht die U81-Planung aus: Der Flughafen Düsseldorf soll an das Stadtbahnnetz angeschlossen werden. Dafür ist eine neue Stadtbahnlinie mit der Nummer "U81" vorgesehen. Ein Teil des ersten Abschnittes der dafür erforderlichen neuen Strecke im Norden der Landeshauptstadt führt über vorhandene Gleise vom Freiligrathplatz in Richtung Norden. Von dieser Trasse soll der Weg dann im Bereich des großen Kreuzungsbauwerks "Nordstern" in Richtung Flughafen fortgesetzt werden. Rheinquerung plus Anschluss von in Richtung Neuss, Meerbusch und Krefeld sind angedacht. Nach Osten ist eine Verlängerung zum bestehenden Fernbahnhof und nach Ratingen geplant.