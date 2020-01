Projekte : TV Ratingen erneuert Hallen

Ratingen Enge Zusammenarbeit: Die Stadt übernimmt den größten Teil der Kosten.

In der Halle des TV am Stadionring muss der hochwertige Parkettboden erneuert werden. Da die Halle auch der Stadt seit mehr als 30 Jahren für den Schulsport zur Verfügung steht, wurde in dem damaligen Nutzungsvertrag festgelegt, dass die Stadt für Renovierungen zuständig ist. Der Verein muss zehn Prozent der jeweiligen Kosten erstatten. Der TV Ratingen hatte der Stadt angeboten, die Maßnahme in Eigenregie durchzuführen. Das neue Parkett kostet rund 12.000 Euro.