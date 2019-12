Nicht nur Sport : TV Ratingen bietet wieder Kulturprogramm an

(RP) Der TV Ratingen bietet seit 2012 Kulturveranstaltungen an, bis Ende 2019 inzwischen 50 Stück mit rund 1000 Teilnehmer. Warum macht der Verein so etwas? Um in dem großen Verein mit mehr als 6300 Mitgliedern für den Zusammenhalt nicht nur Sport, sondern auch andere interessante Gesprächsthemen anzubieten, zum Beispiel Betriebsbesuche, Besuche von Ausstellungen und Kunsthäusern, Diskussionsveranstaltungen, so Wolfram Brecht, Mitglied des Präsidiums und dort verantwortlich für das Programm.

Das Programm 2020 beginnt am 13. Februar um 10.30 Uhr mit dem Besuch der und Führung durch die moderne Müllverbrennungsanlage der Stadtwerke Düsseldorf. Mit der Anlage garantieren die Stadtwerke Düsseldorf seit über 50 Jahren die autarke und umweltfreundliche Entsorgung der Abfälle der Düsseldorfer Bürger wie der Unternehmen, versprechen die Stadtwerke. Davon sollen sich die Besucher überzeugen.

Am 3. März folgt um 9.30 Uhr der Besuch des Fleischhofs Rasting GmbH, Meckenheim. Warum gerade dort? „Fleisch- und Wurstwaren und Fisch sind ein empfindliches Gut. Dieser Besuch soll einen Einblick in die Standards der Fleisch- und Wurstproduktion und der Fischverarbeitung geben“, so Brecht.

Am 13. März folgt ein Gespräch mit der Leitung und der Ärzteschaft der Fachklinik 360° an der Rosenstraße in Ratingen. Hier wird diskutiert über Fragen wie „Wie funktioniert heute der kaufmännische und medizinische Betrieb einer Fachklinik, angesichts sich änderndem Bewusstsein der Menschen zur eigenen Gesundheit / Krankheit und neuerer Forschungsergebnisse und angesichts der aktuellen Gesundheitspolitik?“ Anschließend können auch Fragen gestellt werden.

Wenig bekannt ist das Erlebnismuseum Ruhrnatur in Mülheim, wohin die vierte Halbjahresveranstaltung die Teilnehmer am 12. Mai um 11 Uhr führt. Was erwartet die Besucher? „Eine Führung durch die Ausstellung, Begegnungen mit lebenden Tieren und Erleben kleiner Experimente. Inhalte sind: einheimische und eingebürgerte Lebewesen der Ruhraue, Konflikte von Naturschutz mit tierischen und pflanzlichen Neubürgern, die Nutzung der Aue und die Klimageschichte“,so Brecht.