TV Ratingen : TV Ratingen lädt zu Functional Training

Ratingen Am Samstag, 17. September, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr können Interessierte beim Functional Day des TV Ratingen hineinschnuppern.

() Functional Training ist eine Trainingsform, die mittels komplexer Übungen die Bewegungsqualität zu verbessert und Verletzungen vorbeugt. Funktionelles Training trainiert Bewegungen, bei denen mehrere Muskeln zusammenspielen müssen. Genau das bietet der TV Ratingen an.

Am Samstag, 17. September, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr können Interessierte beim Functional Day hineinschnuppern. Die Übungen werden mithilfe des eigenen Körpergewichts und Kleinmaterialien absolviert. Laufen, springen, drücken, ziehen – ob nur mit dem eigenen Körper oder mit zusätzlichen Materialien, wie Lang- und Kurzhanteln, Kettlebells (Kugelhanteln) oder Battle Ropes (schweren Tauen) – den Möglichkeiten sind beim Functional Training keine Grenzen gesetzt. Verpackt wird das Ganze in schweißtreibende high-intensity Trainings.