Ratingen : Selbsthilfegruppe Schlaganfall trifft sich wieder

Schlaganfallpatienten müssen Bewegungsabläufe häufig wieder lernen. Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

Ratingen Corona hat bei vielen Schlaganfall-Selbsthilfegruppen für Mitgliederschwund gesorgt. Nicht so in Ratingen. Nach Monaten, in denen nur Videokonferenzen stattfanden, gibt es jetzt wieder treffen.

() Seit 24 Jahren existiert die Gruppe, die zurzeit rund 85 Mitglieder zählt. Gerade nach einem Schlaganfall mit seinen vielfältigen und komplexen Folgen können Patienten von der Selbsthilfe stark profitieren. „Unsere Mitglieder geben sich gute Ratschläge, motivieren sich gegenseitig und geben sich viel Halt“, erklärt Heidi Nelles, Pressesprecherin der Gruppe.

Der Ansprechpartner der Gruppe aus Ratingen bei der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, Stefan Stricker, erklärt „Selbsthilfe hat sich in den vergangenen 25 Jahren als wichtige Säule der Schlaganfall-Versorgung etabliert. Seit mehr als einem Jahr jedoch sind kaum persönliche Begegnungen möglich. „Video-Konferenzen im Internet können die Treffen nicht wirklich ersetzen“, sagt Heidi Nelles. „Viele haben die technische Ausstattung nicht oder lehnen solche Treffen grundsätzlich ab, weil ihnen die persönliche Nähe fehlt. Umso erfreulicher ist jetzt die Möglichkeit, wieder persönliche Treffen zu organisieren und zu veranstalten.“ In Zusammenarbeit mit dem Turnverein Ratingen finden jetzt wieder mehrmals wöchentlich Treffen zum Reha-Sport statt.