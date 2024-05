Breaking Workshop für Jugendliche Hip-Hop-Star gibt Tanz-Unterricht

Sidi sagt zu ihrem Worshop: „Breaking ist ein Tanz, bei dem man tun und lassen kann, was man will, ohne Regeln, und nur man selbst kann wählen, was man damit ausdrücken und darstellen möchte. Deshalb war ich wirklich erstaunt und voller Leidenschaft, das gab mir die Kraft, durchzuhalten und hart zu arbeiten, bis ich den Ort erreichte, den ich wollte. Ich startete auf der Straße in Griechenland und schaffte es, unter die Top acht der Welt zu kommen. Das war mein größter Erfolg und meine Motivation für mehr. Ich mag es, viele Bewegungen und natürlich viel Tanz in meinen Tanz einzubauen, denn man braucht Musik, um dazu zu tanzen. Meine Lieblingsbewegungen sind Headspin und 2000er. Ich mag es, in meinem Tanz zu fließen und viel Freestyle zu machen.“ Workshop-Teilnehmer könne lernen, sich auf eine ganz neue Art auszudrücken.