Angebot für Kinder : TuS Lintorf schickt Schüler in die Ferienfreizeit

Ein abwechslungsreiches Programm mit Sport und Ausflügen wartete auf die Teilnehmer der Ferienfreizeit. Foto: TuS Lintorf

Lintorf (RP) Die Schule geht in die Pause, das Wetter wird wärmer und alle kommen zur Ruhe. So aber nicht beim TuS 08 Lintorf. Losgelöst vom Schulstress hieß es für die Kinder, sich gemeinsam mit den Betreuern Janis Löwenstein, Charlotta Achenbach, Annika Schmidt und Luca Trebo zu verausgaben und in weitere Abenteuer zu stürzen.

Mit der Ferienfreizeit für die Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren hat der TuS 08 Lintorf zu Beginn der Sommerferien täglich ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt.

„Drinnen und draußen“ wurde den jungen Teilnehmer ein abwechslungsreiches Sportangebot geboten. So konnten sich die Kinder über Sportspiele in der Halle, aber auch über einen der Ausflüge in das Sea-Life Oberhausen freuen. Sehr amüsant war auch die Schnitzeljagd durch das beschauliche Lintorf, bei der die Kinder mehrere Ungeheuer besiegen mussten.