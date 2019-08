Ratingen : TuS Homberg lädt zu Sportfest und Wandertag

(RP) Der TuS Homberg startet eine neue Tradition und beendet die Sommerferien mit einem großen Mitmach-Sportfest für alle Homberger, das am Samstag, 31. August, mit dem Radwandertag (Start 10 Uhr) kombiniert wird.

Damit wirklich Jeder mitmachen kann, der möchte, steht so ziemlich alles zur Verfügung, was zur Bewegung einlädt. Von Badminton, Tischtennis, Hüpfburg über Dosen- und Torwandschießen bis zum Seilchenspringen oder (Stand-)Weitsprung. Man könnte an diesem Tag tatsächlich bereits zwei der vier Übungen für das Sportabzeichen erledigen.