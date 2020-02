Digital-Ausbau : Turbo-Glasfasernetz für Tiefenbroicher Firmen

Ratingen (RP) Das Gigabit-Netz der KomMITT Ratingen ist in vielen Stadtteilen verfügbar. Im Gewerbegebiet Tiefenbroich zündet die KomMITT jetzt zusätzlich den Turbo. Für dort ansässige Unternehmen sind ab jetzt Bandbreiten bis 10 Gbit/s möglich.

Die KomMITT OfficeNet-Geschäftskundenanschlüsse bieten auf der Basis modernster Infrastruktur symmetrische Bandbreiten und stabilste Anbindungen. Hohe Bandbreiten werden immer wichtiger, um die ständig wachsenden Datenmengen übertragen oder gängige Cloud-Lösungen in maximaler Geschwindigkeit nutzen zu können. Echte Geschwindigkeiten durch echte Glasfaser erzielt die Stadtwerke-Tochter durch den Einsatz des FTTB-Verfahrens (Fiber to the Building). Der Glasfaseranschluss wird dabei direkt bis in das Gebäude gelegt und garantiert so die Datenübertragung ohne Geschwindigkeitsverlust. Der Umstieg auf Glasfasertechnologie ist für ein Unternehmen damit auch eine Investition in die Zukunftssicherheit.