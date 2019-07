Ratingen : Tünkers: Ein gutes Netzwerk ist sehr wichtig

Breitscheid Der Chef des Unternehmensverbandes hielt beim Sommerfest eine denkwürdige Rede.

Hintergrund: Der chinesische Shareholder (Anteilseigner), der mit Tünkers zusammenarbeitete, bereitete dem Ratinger Traditionsunternehmen große Probleme, weil er offenbar Geschäfte abseits der Vereinbarungen gemacht hat – zu Lasten von Tünkers. Es kam zu erheblichen Auseinandersetzungen. Tünkers und sein Bruder André mussten in Schanghai viele Dinge regeln. Dann wurde es dramatisch. „Wir wurden sogar zu einer Polizeiwache gebracht“, berichtete der UVR-Vorsitzende, „nur mit Hilfe guter Kontakte konnten wir die Wache wieder verlassen.“ Mittlerweile habe man das Problem gelöst.

Und so betonte Tünkers mit Blick auf den UVR, dass ein gut funktionierendes Netzwerk sehr wichtig sei. Auch deshalb sei dieses Sommerfest mit seinen 140 Gästen so bedeutsam. Man könne froh sein, dass man in Ratingen ein engmaschiges und funktionierendes Netzwerk habe, erklärte er unter dem Beifall von Vertretern aus Wirtschaft, Politik, Brauchtum und Sport.