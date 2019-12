Hobby : Tüfteln und basteln zur Weihnachtszeit

Walter Manzius sitzt in seiner Kellerwerkstatt an seinem aktuellen Projekt – einer Sonnenuhr aus Holz und Messing, die bei Fertigstellung die Uhrzeit von 25 Städten weltweit angeben soll. Das Original stammt aus dem Jahr 1578. Foto: Blazy, Achim (abz)

Walter Manzius ist eine Institution auf dem Weihnachtsmarkt. Er hat viel Spaß an seinem Hobby. Und das hält den 83-Jährigen jung.

Vom Ratinger Weihnachtsmarkt ist Walter Manzius nicht mehr wegzudenken. In seinem Zelt wird gesägt und gefeilt, was das Zeug hält. Die Kinder können sich ein Tier aussuchen, das sie gerne aus Sperrholz basteln möchten. Und wenn es mal nicht so ganz klappt, dann ist Walter Manzius gern zur Stelle, denn er versteht sich als „die dritte Hand“ der Bastler. „Seit rund 30 Jahren mache ich mit Kindern Holzbau-Projekte“, erzählt er. Dazu besucht er Schulen, wo er mit den Kindern Hampelmänner in allen Variationen oder Fackeln herstellt. „Mit Sperrholz kann man mit den Kindern am Besten arbeiten“, erzählt er.