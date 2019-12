Große Feier : Stimmungsvoller Jahresausklang beim TTC Heiligenhaus

Heiligenhaus Mitglieder und Freunde des Tischtennis­clubs trafen sich im Gasthof Kuhs zur traditionellen Jahresabschlussfeier. An diesem Abend hieß der 1. Vorsitzende Wolf­gang Tillmann mehr als 50 Gäste, unter ihnen auch den Ehrenvorsitzenden Kurt Hornscheidt, willkommen.

In seiner Begrüßungsansprache hob Tillmann das gesunde Vereinsle­ben hervor, was sich in steigenden Mitgliederzahlen wie auch im Zuspruch zu diversen Veranstaltungen des Clubs immer wieder ausdrückt. Ferner zeigte sich der Vorsitzende mit der sportlichen Entwicklung äußerst zufrieden. Die erste Mannschaft belegt in der Bezirksklasse einen ausgezeichneten 3. Platz. In der Rückrunde ist somit noch alles erreichbar zumal man an den ersten beiden Spieltagen auf die beiden vor ihnen platzierten Teams trifft. Die zweite Mann­schaft belegt in der Kreisliga einen Platz im gesicherten Mittelfeld. Nach 2 Auf­stiegen rangieren die Oldies der 3. Mannschaft auf einem hinteren Tabellen­platz; man ist aber zuversichtlich, den Abstieg vermeiden zu können. Ein be­sonderer Dank ging an den Jugendwart Alexander Klein, sämtliche drei Ju­gendmannschaften des Vereins rangieren auf vorderen Plätzen in ihren Leis­tungsklassen. Leckere Speisen und Getränke wie auch eine große Tombola ließen den Abend wie im Fluge vergehen. Die Gäste verbrachten einige harmonische Stunden in vorweihnachtlich geschmückten Gasträumen. Alles in Allem sieht sich der TTC für die anstehenden Aufgaben gut aufgestellt und geht bestens gerüstet in das 89. Jahr seiner Vereinsgeschichte.