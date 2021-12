Ratinger Treffpunkt : Stadthalle trotz Pandemie gut ausgelastet

Auch die St. Sebastiani-Schützenbruderschaft trägt zahlreiche Veranstaltungen in der Stadthalle aus. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Der wichtige Veranstaltungsort ist zwar in die Jahre gekommen, er gilt aber weiterhin als zentraler Bereich für Bälle, Sitzungen und Konzerte. Eine Bestandsaufnahme der Verwaltung wird am Dienstag im Rat diskutiert.

Immer wieder ist die Stadthalle ein Gesprächsthema – dies vor allem mit Blick auf die Zukunft des Veranstaltungsortes. Am kommenden Dienstag (14 Uhr, Ahi-Halle, Kaiserswerther Straße 81) wird sich der Rat einmal mehr um diesen wichtigen Veranstaltungsbereich kümmern. Die Verwaltung hat nun eine grundlegende Bestandsaufnahme vorgelegt – mit interessanten Ergebnissen. Die RP fasst die wichtigsten Fakten zusammen.

Hinweis: Stadthalle und Freizeithaus West wurden als Betrieb gewerblicher Art zusammen veranlagt. Die anteiligen Beträge für das Freizeithaus wurden in der Übersicht zur Wirtschaftlichkeit der Stadthalle herausgenommen.

Die Stadt hat die vergangenen drei Jahre in den Blick genommen. Im Jahr 2019 habe es eine „gesunde Auslastung“ ohne pandemiebedingte Einschränkungen gegeben (Auslastung von 262 Tagen, also 71,78%). Die Monatsauswertung zeigt die erfahrungsgemäß intensive Nutzung der Stadthalle in der Karnevalszeit und im Frühjahr (Auslastung zum Beispiel im Februar von 26 Tagen).