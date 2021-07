In Ratingen und Heiligenhaus : Trinkwasserschutz: Vorsicht ist besser

Das Trinkwasser in Teilen von Ratingen und Heiligenhaus sollte derzeit abgekocht werden. Foto: dpa/Patrick Pleul

Ratingen/Heiligenhaus/Mettmann Für Ratingen lässt sich nicht abschätzen, wie lange die Verunreinigung des Trinkwassers anhalten wird. Deshalb soll es abgekocht werden. Das gilt auch für Heiligenhaus, obwohl dort seit jeher eigenes Grundwasser eingespeist wird.

Was seit dem Starkregen bei einigen Ratingern aus dem Wasserhahn kommt, lädt nicht gerade zum Trinken ein: eine trübe, seltsam riechende Brühe. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, empfiehlt das Gesundheitsamt, das Wasser abzukochen.

Die Stadtwerke Ratingen stehen in ständigem Austausch mit der Rheinisch Westfälischen Wasserwerksgesellschaft (RWW), die etwa zwei Millionen Kubikmeter Wasser jährlich für die Stadtteile Breitscheid, Eggerscheidt, Hösel und Lintorf liefern. Die übrigen Stadtteile werden aus Wasserwerken an der Broichhofstraße und Homberg versorgt. Wie lange die Verunreinigung andauern wird, können die Stadtwerke Ratingen derzeit nicht sagen. „Wir haben selbst keinen Einfluss auf die Wasserproduktion des RWW, sondern übernehmen das angelieferte Wasser an definierten Übernahmepunkten in unser Netz“, so die Stadtwerke.

Info Trinkwasser abkochen – so geht’s Das Wasser sollte vor dem Verzehr drei Minuten lang mit 100 Grad sprudelnd aufgekocht werden. Das abgekochte Wasser ist rund einen Tag haltbar, wenn es in einem geschlossenen und sauberen Behälter gelagert wird. Besonders für die Körperpflege von Kleinkindern oder die Zubereitung von Babynahrung sollte das Wasser abgekocht werden. Das gilt auch für kranke und immungeschwächte Personen. Im Zweifel Hausarzt kontaktieren.

Das Ratinger Unternehmen empfiehlt den betroffenen Stadtteilen, das Abkochgebot zu beachten und es zu vermeiden, nicht abgekochtes Wasser zum Trinken oder Reinigen von Nahrungsmitteln zu verwenden. Dies gilt insbesondere dann, wenn diese nicht gekocht, gegart oder gedünstet sind. Auch das Zähneputzen und das Herstellen von Eiswürfeln sei nicht empfehlenswert. Bei Nichtbeachtung könne es je nach körperlicher Konstitution zu unterschiedlich schweren Krankheitsverläufen kommen. Die Chlorung des Wassers sei jedoch ein Standardverfahren, das keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit habe.

Beim RWW laufen derweil die Bemühungen auf Hochtouren, das Trinkwasser wieder in gewohnter Form aufbereiten zu können. Doch das Mülheimer Unternehmen kämpft selbst mit Wassereinbrüchen. Im Wasserwerk Kettwig kam es am gestrigen Nachmittag zum Wassereinbruch in den Pumpenkeller. Rainer Roggatz, Leiter Technik: „Der Keller konnte durch Unterstützung der Feuerwehr Essen mit mehreren Einsatzfahrzeugen plus Mannschaft unter Kontrolle gebracht werden.“ Die automatische kontinuierliche Qualitätsmessung des Trinkwassers ist ausgefallen, da die Stromversorgung unterbrochen ist. Stündlich wurden deswegen Qualitätsmessungen an zahlreichen Punkten wiederholt, um die Qualität des Trinkwassers zu überprüfen.

In den Mülheimer Werken ist das Wassergewinnungsgebiet großflächig überflutet. Mit der üblichen praktizierten Aufbereitung lässt sich die daraus entstehende Trübung nicht mehr zurückhalten, so dass mit Ozon, UV-Licht sowie Chlor in extrem hoher Konzentration desinfiziert werden muss – begleitet von Kontrollmessungen.

Von den Kettwiger Problemen hat der Heiligenhauser Stadtwerkechef Michael Scheidtmann natürlich Kenntnis: „Das ist schon dramatisch dort“, so kommentiert er den Stand in unmittelbarer Städte-Nachbarschaft. Für Heiligenhaus sieht die Sache anders aus: Hier gilt das Gebot, Wasser abzukochen, als reine Vorsichtsmaßnahme. Denn die Stadtwerke fördern das Trinkwasser für Heiligenhaus aus zwei eigenen Brunnen. Grundwasser, kein Uferfiltrat. „Nur bei Spitzenauslastung des Systems, wie an heißen Sommertagen, kommt über zwei Punkte Zulauf von RWW-Wasser“, erklärt er. Das Hochwasser habe eine solche Lage nicht herbeigeführt. Heißt: In diesen Tagen ist bisher kein Tropfen RWW-Wasser aus Mülheim in Heiligenhauser Wasserleitungen gelangt.