Ratingen West : 80-jährige Frau wird Opfer von Trickbetrügern

Ratingen West Falscher Handwerker, falscher Polizist: Unbekannte wenden gleich zwei üble Maschen an und haben damit Erfolg.

Das war geschehen: Gegen 13.15 Uhr kehrte die Seniorin vom Einkaufen in ihre Wohnung in der Magdeburger Straße zurück. Bereits im Hausflur wurde sie von drei Männern empfangen, die ihr halfen, die Einkäufe in die Wohnung zu bringen. Sie gaben vor, die Wohnung nach einem vermeintlichen Wasserschaden überprüfen zu müssen. Die Männer forderten die 80-Jährige auf, ihren Schmuck abzulegen, da dieser nicht mit dem möglicherweise verunreinigten Wasser in Kontakt kommen dürfe.