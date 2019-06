Heiligenhaus : Aktion gegen Trickbetrug: Polizei spricht mit 1000 Senioren

Heiligenhaus (RP) Die Kreispolizei ist mit dem Verlauf ihrer polizeilichen Aktionswoche gegen „falsche Polizeibeamte“ in Heiligenhaus mehr als zufrieden. „Wir konnten deutlich über 1.000 persönliche Gespräche mit Senioren an der Haustür führen.

Hinzu kamen etliche Gespräche an unserem Info-Mobil. Dabei konnten wir nicht nur vor den Maschen der Trickbetrüger warnen, sondern auch noch einmal den Kontakt mit der Bevölkerung an sich intensivieren“, sagt Patricia Aillaud, die neue Wachleiterin aus Heiligenhaus. „Den häufigsten Satz, den wir an den Haustüren zu hören bekamen, war: ‚Das kann mir nicht passieren – ich weiß Bescheid‘. Doch hatten zwar viele Senioren von der Masche der falschen Polizeibeamten gehört, allerdings war ihnen nicht bewusst, wie professionell die Täter vorgehen und welchen immensen Druck sie auf ihre Opfer ausüben“, sagt die Einsatzleiterin der Aktionswoche.

Dass das Thema nach wie vor, trotz sinkender Fallzahlen, wichtig ist, beweist folgender Sachverhalt, der sich tatsächlich am Mittwoch, 26. Juni in Heiligenhaus abgespielt hat: Gegen 11.20 Uhr klingelte ein Mann bei einer 57 Jahre alten Frau in Heiligenhaus-Mitte und gab an, ziviler Ermittler der Polizei Heiligenhaus zu sein. Er zeigte der Frau vermeintlich mit Kreide aufgemalte „Gaunerzinken“ an ihrer Hauswand und warnte vor angeblichen Einbrechern im näheren Wohnumfeld. Um der Frau zu helfen, bot er ihr an, ihre Wertgegenstände an sich und damit in sichere Verwahrung zu nehmen. Die aufmerksame Heiligenhauserin erkannte jedoch den Betrugsversuch und informierte etwa 20 Minuten später die echte Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zu einem schnellen Ermittlungserfolg für die Heiligenhauser Polizei. Daher bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02056/9312-6150.