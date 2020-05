Seniorin beraubt : Trickbetrüger gibt sich als Mitarbeiter von Telefonanbieter aus

Die Polizei rät, niemanden unangekündigt in die Wohnung zu lassen. Foto: RP/Polizei Mettmann

Ein 80 Jahre alte Frau in Ratingen Mitte ließ den unbekannten Mann am Dienstagnachmittag in ihre Wohnung, weil er eine Visitenkarte vorlegte. Nachdem er wieder gegangen war, fehlte Schmuck.

(RP) Eine 80 Jahre alte Frau im Ratinger Zentrum ist am Dienstagnachmittag Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein ihr unbekannter Mann gab sich als Mitarbeiter eines Telefonanbieters aus, verschaffte sich auf diese Weise Zutritt zu der Wohnung der Frau und entwendete Schmuck.

Gegen 16 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür der 80-Jährigen und gab vor, als Mitarbeiter eines Telefonanbieters verschiedene Tests in der Wohnung durchführen zu müssen. Die anfängliche Skepsis der Ratingerin beseitigte der Unbekannte indem er ihr eine Visitenkarte zeigte, sodass sie ihn einließ. In der Wohnung führte er dann in verschiedenen Räumen Tests mit einem unbekannten Gerät durch. Als er einen Anruf erhielt, verabschiedete er sich wieder. Erst kurze Zeit später fiel der Seniorin dann auf, dass ihr Schmuck entwendet worden war.

Die Seniorin konnte den Fremden wie folgt beschreiben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, zirka 1,90 Meter groß, deutsches Erscheinungsbild. Er sprach hochdeutsch. Der Mann hatte dunkle, mittellange Haare und trug ein buntes Tuch als Mund-Nasenschutz. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer beigefarbenen Jacke.

Sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen zu dem Trickbetrug nimmt die Polizei in Ratingen unter Telefon 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizei nimmt diesen Vorfall zum Anlass, um noch einmal vor den Maschen von Trickbetrügern zu warnen, welche sich an der Haustür als vermeintliche Handwerker, Mitarbeiter von Telefonanbietern oder der Stadtwerke ausgeben. Die Polizei appelliert: Lassen Sie keine Fremden in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! Mitarbeiter der Stadtwerke oder von Telefon- oder Internetanbietern sowie Handwerker kündigen sich in der Regel vor ihrem Besuch an und stehen nicht einfach plötzlich vor Ihrer Haustür. Verlangen Sie immer einen Dienstausweis – doch Vorsicht: selbst diese können gefälscht sein!