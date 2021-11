Unterwegs in Homberg : Trickbetrüger geben sich als Wasserwerker aus

Homberg (RP) In einem Wohngebiet in Homberg-Ost kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr zu einem Trickdiebstahl, bei dem sich zwei bislang noch unbekannte Betrüger als Wasserwerker tarnten und so in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares gelangten.

Den beiden jeweils über 80-jährigen Senioren berichteten die zwei schwarz gekleideten Männer, dass es einen Wasserschaden in der Straße gegeben habe. Darum müsse man auch in den Keller dieses Hauses. Bei einem Aufenthalt in den Kellerräumen wurden die Geschädigten bewusst abgelenkt. Die so entstehende Gelegenheit nutzte dann mindestens einer der Männer, um sich unbeobachtet im Haus zu bewegen.

Nachdem die zwei Unbekannten gegangen waren, bemerkten die Senioren später im Schlafzimmer ihres Hauses das Verschwinden einer Geldkassette, in der sich neben persönlichen Dokumenten auch eine Münzsammlung sowie mehrere wertvolle Uhren im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro befanden.